CARO CARBURANTE Caro Carburanti, giovedì il Congresso di Stato decide sui nuovi sconti a San Marino Scadono il 31 luglio le misure di sostegno sui carburanti sul Titano. Per conoscere cosa accadrà ad agosto bisognerà attendere il Congresso di Stato di giovedì, chiamato a decidere anche alla luce delle scelte del Governo italiano

Le misure a sostegno del prezzo dei carburanti a San Marino scadono il 31 luglio. Per sapere cosa succederà ad agosto bisognerà attendere il Congresso di Stato di giovedì, quando il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, presenterà una proposta che punta ad allinearsi alle decisioni che saranno assunte anche in Italia. Al momento, però, non ci sono ancora indicazioni ufficiali sui contenuti del provvedimento. Attualmente è in vigore il regime introdotto all'inizio di luglio.

Il taglio delle accise era stato dimezzato, passando da 20 a 10 centesimi al litro per benzina, gasolio, biodiesel e gasoli paraffinici, mentre per il GPL a uso carburante la riduzione era stata fissata a 0,05 centesimi al chilogrammo. Contestualmente era stata prorogata fino al 31 luglio la misura di sostegno attraverso la San Marino Card, mantenendo la ricarica di 20 centesimi al litro. Mentre il Governo prepara la proposta per agosto, i benzinai attendono di conoscere le nuove misure.

L'esito del Congresso di Stato è atteso giovedì. Solo allora si saprà se le misure a sostegno dei carburanti saranno confermate, rimodulate o archiviate per il mese di agosto. Una decisione attesa non solo dagli automobilisti sammarinesi, ma anche dai tanti clienti italiani che continuano a scegliere il Titano per fare rifornimento.

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