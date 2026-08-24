Caro carburanti, l’Italia prolunga di due giorni il taglio delle accise sul diesel

Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato domenica sera il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili - che sfrutta l'extragettito Iva - prorogando lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di due giorni - il 25 e 26 agosto - anziché un giorno solo come annunciato inizialmente.

"Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, per il periodo dal 25 agosto 2026 al 26 agosto 2026 - si legge nel testo del decreto ministeriale - l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante" è "rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri".

Lo sconto è coperto con "20,8 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto". Il testo deve ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Fino al 24 agosto lo sconto è coperto invece dai tagli ai ministeri introdotti con il decreto legge di inizio agosto.

Per il Codacons il provvedimento è "una colossale presa in giro degli italiani. Nonostante infatti i prezzi record raggiunti dalla benzina, il governo ha deciso di non adottare alcun provvedimento in favore dei 17 milioni di automobilisti proprietari di auto alimentate a verde e che quindi andranno incontro ad una maxi stangata in occasione del contro esodo estivo - attacca l'associazione -. La proroga dello sconto solo sul gasolio e solo per la durata di appena due giorni è un provvedimento del tutto inadeguato, insufficiente e vergognoso che dimostra come l'esecutivo non abbia minimamente capito che i listini record dei carburanti rappresentano una emergenza nazionale che sta impoverendo giorno dopo giorno le tasche di milioni di famiglie". "La misura varata oggi servirà a poco e nulla e ancora una volta gli italiani pagheranno un conto salatissimo che avrà effetti sui bilanci e sui consumi delle famiglie", aggiunge il Codacons.



A San Marino per ora le misure analoghe sono in vigore fino al 31 agosto. Nell'ultima proroga, il governo ha stabilito un taglio delle accise da 10 centesimi al litro per benzina e gasolio e da 0,05 centesimi al chilogrammo per il GPL. Confermata inoltre la ricarica da 20 centesimi al litro per chi possiede la Smac.

Nonostante queste misure anche nei distributori sammarinesi il gasolio negli ultimi giorni ha superato i 2 euro al litro.







