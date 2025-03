Caro Energie, Graziano Urbinati: "Dall'ultimo decreto misure troppo brevi e insufficienti”

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)

Servono interventi urgenti per dare sollievo alle famiglie: ad invocarle Federconsumatori Rimini che interviene sul caro bollette e sul recente decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Quest'ultima ritenuta “una misura insufficiente” che non fa altro, afferma Federconsumatori, che ampliare la platea del bonus energia ma riducendone in maniera insoddisfacente e risibile la durata.

"È un decreto - spiega Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini che allunga per un certo periodo la possibilità di avere un beneficio per i settori di ISEE fino a 25.000 euro, naturalmente nella misura di 200 euro per chi sta entro i 10.000 euro e nella misura di 500 euro per un periodo purtroppo breve. Lo riteniamo un po' tardivo e anche perché le cifre messe sul piatto per quanto riguarda l'utenza, quindi cittadini, singoli cittadini e singole famiglie, è comunque una cifra esigua non permette di risolvere il problema".

Per Federconsumatori sono altri gli interventi necessari per arginare il caro energia, a partire dal disaccoppiamento gas/luce: "Perché oggi quelle due cifre vengono messe assieme e quindi la tariffa viene determinata dalla somma del costo di luce e di gas. Dall'altro abbiamo bisogno di ridurre almeno fino alla fine dell'anno l'IVA e soprattutto di estendere in maniera strutturale i bonus aumentandoli per i redditi almeno fino a 20.000 euro. Queste sono proposte che noi da tempo avanziamo così come una riforma sostanziale delle bollette a iniziare dall'eliminazione degli oneri di sistema".

