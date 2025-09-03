Caro scuola: a San Marino e in Italia aumentano ancora i prezzi

In Italia libri e corredo scolastico hanno subito un'impennata dal 2021: +24% sulle penne, +20% sui quaderni e +14% sui libri. Sono i dati dell'Unione nazionale dei consumatori. Il Ministero dell'Istruzione prepara un piano specifico di finanziamento per acquistare i manuali di scuola, pensato per le famiglie meno abbienti. Piano che dovrà passare dalla legge di bilancio. Oltre a ciò una possibile detrazione del 19% per le spese scolastiche che allarga la platea di quelle già detraibili.

A San Marino rispetto a quanto avviene in Italia tutti i libri di testo, per elementari e medie, sono gratuiti e forniti direttamente il primo giorno di lezione. L'acquisto dei testi scolastici a spese dei genitori inizia dalle superiori. Anche in questo caso però sono previsti diversi contributi e agevolazioni legati alla scuola. E per il corredo scolastico?

"Abbiamo preparato un corredo per la scuola dove c'è uno zaino, un astuccio, un diario, la colla, la gomma, la matita e qualche penna e qualche quaderno, per un costo di 88 euro - calcola un'esercente sul Titano -. Aumentando il costo dei trasporti, di conseguenza i fornitori scaricano questi aumenti sugli esercenti. Anche se noi cerchiamo di mantenere i prezzi in linea con gli anni passati. Il costo delle liste varia: per esempio, in prima elementare e in prima media è più alto".







