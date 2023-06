Caro spiaggia: fino a 1000 euro per un gazebo Dagli ombrelloni ai gelati, per Assoutenti le vacanze estive 2023 saranno le più salate di sempre

L'estate sta arrivando, e con la fine della pandemia Federturismo prevede numeri superiori all’ultimo anno pre-Covid. Assoutenti però lancia l'allarme: le vacanze estive targate 2023 saranno ricordate come le più salate di sempre. A pesare sul portafoglio delle famiglie i rincari di numerosi beni e servizi. Con l’apertura della stagione – riferisce Codacons - molti stabilimenti balneari hanno aggiornato al rialzo i propri listini. Ombrelloni, lettini e sdraio costeranno in media dal 10 al 15% in più dello scorso anno, con punte anche del 25%. Facendo un paio di conti, per affittare un ombrellone e due lettini nel fine settimana si spenderanno tra i 30 e i 35 euro al giorno. Non mancano però casi limite: nel Salento un gazebo per una giornata può arrivare a costare addirittura 1.000 euro. Lievitano anche o prezzi di cibi e bevande. Calcolatrice alla mano, considerando anche parcheggio e carburante, una famiglia con due bambini dovrà mettere in conto, per una giornata al mare, tra i 100 e i 110 euro: il 13,4% in più del 2022. Poi ci sono i gelati, immancabili compagni dell'estate. I prezzi lievitano anche per loro: + 22% a maggio secondo Consumerismo No profit. Firenze la città più cara: si può arrivare a pagarlo anche 10 euro al chilo. Capitolo alberghi: in alcune zone i rincari si fanno sentire, fino ad essere proibitivi. L'Emilia Romagna si conferma la destinazione più economica: una famiglia con due bambini può trovare, per una settimana ad agosto, una struttura a 3 stelle a 1.218 euro. Ma a Riccione si può arrivare a pagarla – riferisce Assoutenti – quasi 20.000 euro. Cifre dunque che cambiano, a seconda delle zone. In Toscana il record spetta a Viareggio, dove il costo supera i 15.000 euro. Tariffe altissime nella prestigiosa costiera amalfitana: per un classico 3 stelle si spendono dai 4.000 a 12.000 euro a Positano. Ma il record del caro-tariffe è a Cefalù, dove una struttura 3 stelle può superare i 22.000 euro a settimana.

