AMBIENTE Cartiera Ciacci: 204 firme per parlare con la politica dei disagi generati La richiesta è che il nuovo P.R.G. preveda un miglioramento della zona di Gualdicciolo.

Cartiera Ciacci: 204 firme per parlare con la politica dei disagi generati.

204 persone hanno firmato una istanza inviata a tutti i Partiti e Movimenti Politici sammarinesi chiedendo un incontro per esporre i disagi che subiscono a causa della presenza della Cartiera Ciacci nel centro abitato di Gualdicciolo. "Crediamo che sia giunto il momento di prevedere lo spostamento dell’azienda Cartiera Ciacci, - scrivono nella loro istanza. Sono anni che solleviamo in tutti i modi il problema dei disagi subiti, come il rumore, che di notte in particolare disturba il sonno e il cattivo odore che impesta l’aria, o di quelli temuti visto la richiesta dell’azienda prima di un cogeneratore, poi di un termovalorizzatore, entrambi da installare nel centro abitato". La richiesta è che il nuovo P.R.G. preveda un miglioramento della zona centrale e di tutto il paese di Gualdicciolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: