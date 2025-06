Casa di riposo Casale la Fiorina, inaugurati tre nuovi gazebo

Tre tensostrutture per vivere al meglio anche gli spazi esterni della Casa di Riposo, nelle varie attività quotidiane o per un momento di ristoro, all'aria aperta, al riparo dal sole. Grande festa al Casale la Fiorina per l'inaugurazione dei tre gazebo, frutto della generosità di enti e associazioni, segno virtuoso di solidarietà. Segreteria per la Sanità e Comitato Esecutivo ISS, guardano proprio a questo: l'importanza dei valori di comunità quali gesti concreti, che rafforzano la qualità dell'assistenza e segnano quanto sia preziosa la collaborazione tra istituzioni pubbliche, fondazioni private e associazioni del territorio.

“Una bellissima occasione per iniziare, visto che sono appena entrato in servizio – dice il Direttore Generale dell'ISS, Claudio Vagnini . Sono felice di essere venuto qua alla Casa Protetta, perché è una struttura bellissima ed è anche un piacere vedere che il volontariato continua ad aiutare il sistema pubblico. In questa maniera noi daremo degli spazi ulteriori agli anziani da poter gestire all'esterno della struttura stessa. Io sono d'accordissimo che si continui con questo tipo di rapporto, per far sì che la popolazione si senta sostenuta dall'Istituzione, ma anche da tutto quello che è il volontariato, che rappresenta un valore aggiunto”.

Pronta risposta alla raccolta fondi promossa da Maria Rosa Chiari, una vita a contatto con gli anziani: “Io ho lavorato come educatore presso la Casa di Riposo – racconta - quindi, quando noi siamo venuti dalla struttura a Cailungo a qui, ho visto che mancava qualcosa all'esterno e ho pensato che potevamo accelerare i tempi per avere dei gazebo. Gli anziani hanno bisogno di stare all'aperto, di sentire la natura, di sentire gli odori, i colori. Così ho cercato la Croce Rossa, mi sono unita al Vespa Club, e loro ci hanno dato i fondi per poter realizzare il mio sogno. Naturalmente, la Fondazione Simoncini-Galuzzi, che mi ha aiutato più volte, anche nell'acquisto dei tavoli”.

Nel video, l'intervista al Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini e a Maria Rosa Chiari, coordinatrice del progetto