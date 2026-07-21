Casa e disabilità, San Marino amplia l'accesso ai mutui agevolati: abolito il limite dei 45 anni Una delibera del Congresso di Stato estende la platea dei beneficiari: il nuovo limite è di 60 anni.

Quanti siano esattamente i cittadini con disabilità a San Marino ancora non si sa. La mancanza di dati ufficiali è una criticità che le associazioni denunciano da tempo. Ma una certezza c'è: garantire una casa accessibile significa garantire autonomia, dignità e qualità della vita, soprattutto alle persone più fragili.

Va in questa direzione l'ultima modifica introdotta dal Governo sui mutui agevolati con garanzia dello Stato. Una delibera interpretativa, approvata nei giorni scorsi, amplia infatti la platea dei beneficiari eliminando il precedente limite dei 45 anni per le persone con invalidità. Una correzione nata anche dalla sollecitazione di un padre di un ragazzo sammarinese con disabilità cognitiva, aderente all'associazione BattiCinque, che aveva evidenziato le criticità della norma.

Da oggi il riferimento diventa quello previsto dalla legge sull'edilizia sovvenzionata: 60 anni. Potranno quindi accedere al contributo sugli interessi per l'acquisto della prima casa le persone con invalidità al 100%, con un reddito imponibile pro capite non superiore a 18 mila euro annui e un'età inferiore ai 60 anni. Il mutuo finanziabile va da 40 mila a 230 mila euro e la novità vale anche per le domande già presentate. Per il Governo è un passo concreto a sostegno delle famiglie più fragili e del diritto alla casa. Una scelta accolta con favore anche dalle associazioni, pur con qualche riserva.

Per Attiva-Mente l'intervento rappresenta un segnale importante, ma non basta. L'associazione chiede politiche più incisive per rendere accessibile l'intero patrimonio edilizio della Repubblica, contributi anche per chi vive in affitto e si interroga sul nuovo limite anagrafico: perché fermarsi a 60 anni, quando anche molti anziani con disabilità avrebbero bisogno dello stesso sostegno? Una richiesta che rilancia un tema più ampio: costruire una San Marino sempre più inclusiva, dove il diritto alla casa sia garantito a tutte le persone più vulnerabili.

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