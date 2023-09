BILANCIO DI FINE ESTATE Casa Vacanze di Pinarella: accolti oltre 600 ospiti Struttura d’accoglienza Plastic free per la prima volta

Chiude con successo la stagione estiva della Casa per Ferie della Repubblica di San Marino a Pinarella di Cervia. Con oltre 600 ospiti distribuiti in 7 turni, dal 4 giugno al 9 settembre, si conferma tra i più importanti centri di aggregazione e accoglienza territoriali per tutte le fasce d’età. A luglio la visita dei Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini alla struttura, accompagnati dal Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, indice di forte vicinanza delle istituzioni. E' stata casa vacanziera, nello specifico, per 240 minori e 118 persone con disabilità portando avanti così con impegno la propria funzione educativa e socio-assistenziale. Questo grazie soprattutto ai giovani, ragazze e ragazzi sammarinesi, che hanno scelto di prestare servizio come educatori: 59 in totale per una importante esperienza lavorativa. Ospitalità garantita anche a un centinaio di persone di gruppi esterni legati ad associazioni italiane.

Numerose le attività cucite su misura agli ospiti del Casale la Fiorina, del Colore del Grano e del progetto “Radio Tutti” nelle giornate a loro dedicate. “Per molti cittadini sammarinesi un luogo ricco di ricordi e intense esperienze formative, tramandate di generazione in generazione” – ricorda il Segretario Mularoni, assicurando il pieno supporto alla valorizzazione delle attività di questa struttura a nome del Governo. L'ennesimo “servizio d’eccellenza in capo all'Iss”, apprezzato da tanti cittadini sammarinesi – afferma il Direttore Generale Francesco Bevere.

