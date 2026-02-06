Casa Zanni, deserta l'ennesima asta. Il prezzo per lo storico complesso di Villa Verucchio scende a 630 mila euro

Da più di 2 milioni e mezzo di euro, prezzo iniziale fissato dalla perizia, a poco più di 630 mila euro. Questa la base d'offerta per dare nuova vita a Casa Zanni, storico locale di ristorazione di Villa Verucchio e della Romagna, dopo che l'ultima asta, di pochi giorni fa, è andata nuovamente deserta.

Non è la prima volta che accade: nel luglio 2024 il prezzo base era già sceso a 1.495.125 euro. Ma anche in quel caso il martelletto rimase fermo.

Un pezzo di storia della Valmarecchia, fondato nel 1919, celebre soprattutto per la pasta fresca con la classica sfoglia tirata al mattarello ma anche per la carne cotta alla brace nel grande camino posto all’ingresso. Il complesso comprende in un unico lotto il ristorante, il bar-gelateria, la macelleria, due appartamenti, aree urbane e cortile, per una superficie complessiva di quasi 3.500 metri quadrati.

Negli anni più recenti la famiglia Zanni ha ceduto la gestione, anche se il ristorante è rimasto perfettamente operativo. In quel periodo sono però emerse le prime criticità della vecchia conduzione, che nel 2021 aveva presentato un piano di concordato preventivo nel tentativo di sanare i debiti. La proposta non convinse il Tribunale di Rimini, che all’inizio del 2023 dichiarò il fallimento della storica società. A fronte di debiti per 4 milioni e 443 mila euro, risultava un attivo di 2 milioni e 381 mila euro. Tra i creditori figuravano anche diversi ex dipendenti, rimasti senza il Tfr. Una situazione che, va precisato, non riguardava la gestione successiva, subentrata nel 2020.







