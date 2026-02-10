Casa Zanni venduta all’asta: dopo anni di tentativi arriva la svolta

Dopo sette aste andate deserte in due anni, Casa Zanni, celebre complesso storico di Villa Verucchio che ospita ristorante, bar-gelateria, macelleria e due appartamenti è stato finalmente aggiudicato. L’immobile, situato su una superficie di circa 3.500 metri quadrati, è passato di mano per poco più di 630 mila euro, cifra corrispondente alla base d’asta ribassata negli ultimi tentativi di vendita.

La svolta è arrivata nel corso dell’ultima procedura fallimentare disposta dal Tribunale di Rimini: un’offerta ritenuta valida è stata presentata da un avvocato riminese per conto di una società o di una cordata di imprenditori. Sui nomi degli acquirenti resta, per il momento, la massima riservatezza.

La vendita conclude un lungo percorso iniziato dopo il fallimento della società proprietaria, che nel 2020 aveva rilevato la gestione dell’attività alla famiglia Zanni, storici titolari sin dal 1919. Dagli anni successivi, nonostante il valore storico e commerciale della struttura, nessuno degli imprenditori interessati era riuscito a concretizzare l’acquisto nelle aste precedenti, nemmeno quando la base d’asta era stata progressivamente ridotta.

Al momento, il ristorante all’interno del complesso è chiuso per ferie: il contratto di affitto con l’attuale società di gestione era scaduto lo scorso 31 dicembre e successivamente prorogato in attesa dell’esito della vendita. Con l’aggiudicazione, ai nuovi proprietari spetterà ora la decisione sul futuro dell’attività: valutare il rinnovo dell’affitto o assumere direttamente la conduzione.









