Casale la Fiorina Covid free: plauso del Comitato di confronto e sguardo a nuovi bisogni

Il Comitato di confronto della RSA plaude al grande lavoro di squadra che ha preservato tutti gli ospiti al contagio. Dall’inizio della pandemia ad oggi – si legge - non ci sono stati casi o decessi per Coronavirus all'interno del Casale La FIorina. La direzione ha raccontato il lungo periodo di chiusura al pubblico, familiari compresi, con il blocco degli ingressi iniziato a marzo. Protocollo sanitario che ha fatto registrare un calo anche delle patologie infettive.

Attualmente, gli ingressi sono possibili solo dopo screening dell’utente e di tutti i componenti del nucleo familiare. Il periodo di quarantena in ingresso viene fatto in struttura e in ambienti dedicati. La lista di attesa si è ridotta, ma Direzione e Comitato sottolineano la necessità di differenziare le risposte ai nuovi bisogni del territorio, implementando le cure intermedie residenziali, l’attivazione di un reparto di lungodegenza e di un hospice per malati terminali.