COVID19 Casale La Fiorina ha la sua 'stanza degli abbracci'

Casale La Fiorina ha la sua 'stanza degli abbracci'.

È stata consegnata questa mattina, al Casale la Fiorina, "La stanza degli abbracci". La notizia rimbalza sui social con tanto di foto. Iniziativa proposta dal Gruppo “Un sorriso per Norcia”, grazie alla quale, attraverso le donazioni ricevute, è stata acquistata la prima struttura. Nelle “Bolle degli abbracci” o “Stanze degli abbracci”, come sono chiamate, è possibile vedersi, parlarsi e abbracciarsi in totale sicurezza, in quanto dotate di ingressi separati e di una parete divisoria in PVC morbida e trasparente. Tutto ciò permetterà alle persone fragili di essere fisicamente vicine ai propri cari rimanendo all'interno della struttura residenziale. I promotori ringraziano tutti sammarinesi che hanno aderito all'iniziativa, le Giunte di Giunta di Castello di Fiorentino, Città, Borgo maggiore, Faetano, Serravalle e Domagnano che hanno aiutato a concludere il primo progetto. Continua la raccolta per il secondo progetto: cioè la 'stanza' per il Colore del Grano

Chi è interessato a donare al progetto può farlo sull'IBAN SM28B0854009800000060179288 intestato a "Un sorriso per Norcia".

[Banner_Google_ADS]





Foto Gallery

I più letti della settimana: