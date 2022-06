Casale La Fiorina, i familiari: “Si torni alle regole del pre-Covid”. ISS: “Norme di sanità pubblica a tutela degli ospiti” Con una lettera ai vertici di ISS e Sanità, i familiari degli ospiti della RSA chiedono di tornare alle modalità in vigore nel pre-pandemia. La Direzione Sanitaria torna a spiegare che si tratta di regole commisurate all'andamento dei contagi

Con lo stop allo stato d'emergenza, chiedono di annullare anche le misure precauzionali in vigore al Casale la Fiorina e di tornare alle modalità di visita attuate prima del febbraio 2020. Richiamano la situazione attuale come limitante della libertà di rapporto con i propri cari: accessi una sola volta a settimana, su appuntamento, per visite della durata di 30 minuti e svolte in spazi dedicati definiti “privi di riservatezza”, per incontri che chiamano “frugali e superficiali”. Lamentano l'impossibilità di accedere alle stanze degli ospiti, per verificare lo stato dei beni personali ed eventualmente sostituirli, così come il divieto di assisterli durante i pasti. Tornano a sollecitare un confronto fra Dirigenza della RSA e famiglie, prima che vengano assunte decisioni che – dicono - “limitano i diritti sia degli ospiti, sia degli stessi familiari”. Rivendicazioni inoltrate dall'avvocato Cecilia Cardogna su mandato delle famiglie, tramite missiva che è sul tavolo dell'ISS, già da qualche giorno.

E proprio la Direzione Sanitaria motiva la necessità di continuare a seguire quelle che definisce norme di sanità pubblica, specificandone l'obiettivo primario: la salvaguardia della salute degli ospiti - persone fragili – ma anche del personale impiegato, in un momento in cui, sì, la politica ha decretato la fine dello stato d'emergenza, ma il virus continua a circolare. Ad oggi, oltre 200 positivi in territorio, 100 nuovi casi rilevati solo ieri. Nel comprendere le esigenze sia delle famiglie, sia degli anziani, la Direzione ricorda come le stesse norme di igiene e sanità pubblica siano in vigore anche all'interno della struttura ospedaliera e per tutti i servizi erogati dall'ISS. E se c'è la volontà di considerare ulteriori allentamenti nella RSA, ogni decisione sarà sempre però presa sulla base dell'andamento dei contagi. Non manca il raffronto con l'Italia, dove – si fa notare - le visite alle strutture residenziali sono concesse solo a soggetti muniti di green-pass.

