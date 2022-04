RSA Casale la Fiorina: i parenti alle autorità "Vogliamo riabbracciare i nostri cari"

Un gruppo di parenti degli anziani del Casale la Fiorina decide di dare forza alla sua azione per poter riabbracciare i propri cari. Per questo ha preso carta e penna e scritto alla Direzione Socio Sanitaria, al Comitato Esecutivo ISS e al Dirigente della struttura residenziale. I familiari chiedono di poter incontrare, o far uscire, i loro anziani, ospitati a Domagnano, vista la cessazione dello stato di emergenza. Considerano discutibile la modalità con cui il divieto è stato comunicato; senza spiegazione né specificazione della durata soprattutto allo stato attuale che che vede gli ospiti della Casa quasi tutti dotati di terza dose.

Nella lettera, l'avvocato che li rappresenta punta il dito anche sul silenzio dietro al Comitato di Confronto, istituito per delibera consiliare, e composto da rappresentanti dei familiari, operatori Socio Sanitari, Direzione e sindacati. Non si conoscono i membri che lo compongono, lo status giuridico, le sue funzioni. un referente per eventuali incontri sulle problematiche riscontrate nell'Rsa. L'“abbraccio” e il trascorrere del tempo con il proprio caro, concludono, risultano fondamentali per la salute psico-fisica degli ospiti". per questo serve un connubio stretto tra operatori sanitari e persone a loro care.

Intanto hanno costituito un gruppo chiuso su Facebook Parenti del Casale, pronti a raccogliere eventuali nuove istanze.

