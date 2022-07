COVID SAN MARINO Casi in aumento, sospese le visite ai degenti in Ospedale

Casi in aumento, sospese le visite ai degenti in Ospedale.

Nella settimana compresa tra l’11 e il 17 luglio, registrati dall'Iss 512 nuovi casi di Covid in Repubblica, a seguito di 1.878 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 27,26%). Nella stessa settimana sono guarite 385 persone e la media dei ricoverati è pari a 12 (di cui 0 in Terapia intensiva). Rispetto al precedente aggiornamento dell’11 luglio scorso, si segnala purtroppo il decesso di un sammarinese di 84 anni, che porta il totale a 117 da inizio pandemia.

Intanto, la Direzione del Dipartimento Ospedaliero ha disposto la sospensione delle visite ai degenti ricoverati in Ospedale, a partire da domani, martedì 19 luglio. Una decisione presa in ragione dell'andamento epidemiologico che sta facendo registrare un aumento dei casi di positività nella popolazione, rendendo necessaria l'adozione di misure a tutela dei pazienti più fragili e del personale ospedaliero. Le visite dei familiari ai degenti ricoverati – aggiunge l'Iss - sono sospese fino al 31 luglio e sarà consentito l’accesso solo in casi autorizzati.





COVID SAN MARINO 11- 17 luglio



512 nuovi casi 12 ricoveri in ospedale 385 guarigioni

DA INIZIO PANDEMIA 19.253 tot. positivi 18.554 tot. guarigioni 117 tot. decessi

