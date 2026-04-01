Caso BSM, Starcom pronta a chiedere 150 milioni di danni a San Marino

Starcom, il gruppo bulgaro che ha tentato di acquisire Banca di San Marino, è pronta a portare il caso davanti all’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington se non si troverà un accordo con le autorità sammarinesi. Nel caso il contenzioso internazionale vada avanti, gli investitori sono pronti a chiedere almeno 150 milioni di euro.

“La decisione di avviare un procedimento arbitrale internazionale per EUR 150 milioni – si legge in una nota – è stata presa a seguito di una valutazione attenta e dettagliata di tutti i danni subiti”, che secondo la società deriverebbero da “azioni e omissioni di funzionari pubblici e alti dirigenti civili di San Marino”. Lamentate inoltre "misure illegittime contro l’investitore bulgaro, in violazione delle norme giuridiche internazionali ed europee che disciplinano gli investimenti esteri".

Nel comunicato si sottolinea come la scelta dell’arbitrato rappresenti un passo formale ma ancora evitabile, lasciando aperta la porta a una soluzione negoziale tra le parti. Infatti gli investitori non nascondono che la scelta sia dovuta alla "mancanza di qualsiasi azione adeguata o volontà di impegnarsi in un dialogo da parte delle autorità di San Marino riguardo al caso dell’investimento del San Marino Group nella più antica banca della Repubblica".

Al centro dello scontro il fallito tentativo di acquisizione della banca e il successivo congelamento dei fondi versati. La vicenda affonda le radici nell’operazione con cui la holding bulgara aveva tentato di rilevare il 51% dell’istituto sammarinese, versando circa 15 milioni di euro poi bloccati nell’ambito di indagini dell'autorità giudiziaria.

L’International Centre for Settlement of Investment Disputes è un organismo della Banca Mondiale con sede a Washington, specializzato nella risoluzione delle controversie tra investitori esteri e Stati. Si tratta di una sede internazionale particolarmente rilevante, le cui decisioni sono generalmente vincolanti e riconosciute nei Paesi aderenti, utilizzata spesso nei casi di contenziosi su investimenti e trattati bilaterali. Anche San Marino è tra i 166 paesi che hanno sottoscritto la Convenzione ICSID, con la firma avvenuta nell'aprile 2014 e la ratifica depositata nell'anno successivo. Per tanto la Repubblica è tenuta a rispettare un'eventuale condanna risarcitoria.







