Caso Bulgaro: il Congresso stoppa ogni replica pubblica sulla vicenda

Dopo gli ultimi interventi dalla Bulgaria sul caso Starcom, il Congresso di Stato – rappresentato in conferenza stampa dai segretari Rossano Fabbri, Teodoro Lonfernini e Matteo Ciacci - torna a respingere con decisione le ricostruzioni su presunte trattative o incontri legati all’investitore, parlando di vicenda ormai oltre i limiti. Una questione nata tra soggetti privati starebbe assumendo impropriamente un piano istituzionale.

Il governo, ribadisce, non avrebbe mai avuto alcun coinvolgimento, e detta la linea: interrompere qualsiasi scambio di comunicazioni con la controparte bulgara, rinviando ogni eventuale confronto alle sedi opportune. Sul fronte di un possibile arbitrato internazionale: si lavora a uno staff interno a segreterie Finanze ed Esteri, incaricato di preparare la difesa sammarinese.

"Una diatriba di natura a nostro giudizio totalmente privatistica - commenta Fabbri - su cui attendiamo gli esiti anche del percorso giudiziario in corso con accertamenti, anche da autorità giudiziarie estere, che in qualche maniera devono prestare la necessaria collaborazione affinché quel filone venga dipanato. Non possiamo tornare ogni volta a ribadire le peculiarità del nostro sistema: dal mio punto di vista dà tutte le garanzie, affinché chi cerca giustizia la trovi nel sistema sammarinese".

Capitolo scuola. Il segretario all'Istruzione Lonfernini ha illustrato tutte le novità che si prospettano dall'anno scolastico 2027/2028. A partire dall'Iti a ciclo completo, con un percorso di 5 anni a San Marino: presentato il relativo pdl. Rimarrà la possibilità di ottenere una certificazione in tre anni al Cfp. Tra le novità l'introduzione dell'indirizzo Scienze umane al liceo. E poi nuove ipotesi allo studio: settimana corta alle Scuole Medie e l'apertura a Scuole internazionali private, seguendo un modello già presente nell’ambito universitario.

"Su un sistema già eccellente - sottolinea Lonfernini - abbiamo bisogno di lavorare per implementarlo, per integrarlo in termini di offerta e lo stiamo facendo proprio anche con gli ultimi atti deliberativi e legislativi che poniamo all'attenzione dell'aula consigliare ma dell'intero Paese".

Infine i temi economici illustrati dal Segretario Matteo Ciacci: rinnovato il debito interno per 50 milioni di euro, con scadenza a un anno e tasso al 2,35%. Un’operazione che, nelle parole del Segretario, rientra nella strategia per mantenere sostenibile il debito pubblico. Confermato anche l’avanzamento dei progetti infrastrutturali e di sviluppo del territorio. Infine l'annuncio: il nuovo tratto di ferrovia del Treno Bianco Azzurro all'Ex Stazione verrà inaugurato il 15 giugno.



