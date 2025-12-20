TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:35 Nasce a Rimini un'officina dei talenti: presentata IEG Academy 13:48 Il Natale si avvicina: ecco quanto spenderanno gli italiani per cenone e regali 13:46 Maxi operazione antidroga in diverse città, tra cui Rimini. 384 arresti 13:38 Guerra in Ucraina: giornata di diplomazia e di nuovi attacchi sul campo 13:27 Coppa Europa, terzo posto per Betrice Sola nel primo slalom 12:51 L'anno si chiude con il derby Sammaurese – San Marino 12:43 Manovra Italia: salta l’anticipo della pensione di vecchiaia con fondi complementari 12:40 Maxi operazione contro la criminalità diffusa: oltre 1400 kg di stupefacenti sequestrati, coinvolta anche Rimini 12:36 Wawrinka si ritira: "Il 2026 sarà il mio ultimo anno di carriera" 10:44 Da Messina a Reggio Calabria: il viaggio della fiamma olimpica continua, anche con Nibali
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Caso Emanuela Orlandi, svolta a più di 40 anni dalla scomparsa: c'è una nuova indagata nell'inchiesta

Si tratta di Laura Casagrande, un'amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla quindicenne

20 dic 2025
Caso Emanuela Orlandi, svolta a più di 40 anni dalla scomparsa: c'è una nuova indagata nell'inchiesta

Un colpo di scena dopo oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, sparita nel nulla il 22 giugno 1983. C'è una nuova indagata nell'inchiesta sul caso della giovane cittadina vaticana. Si tratta di Laura Casagrande, un'amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla quindicenne. L'accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Avrebbe fornito versioni contraddittorie sulle fasi precedenti alla scomparsa della ragazza.

La donna è stata ascoltata a piazzale Clodio dagli inquirenti, accompagnata dal suo avvocato. "E' una notizia importante, sono contentissimo, anche del fatto che la Procura sta indagando nel riserbo che vuol dire che lo sta facendo con piena serietà" commenta Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. "C'è la massima fiducia nel lavoro dei magistrati" sottolinea la legale della famiglia, Laura Sgrò.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità