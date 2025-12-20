Caso Emanuela Orlandi, svolta a più di 40 anni dalla scomparsa: c'è una nuova indagata nell'inchiesta Si tratta di Laura Casagrande, un'amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla quindicenne

Un colpo di scena dopo oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, sparita nel nulla il 22 giugno 1983. C'è una nuova indagata nell'inchiesta sul caso della giovane cittadina vaticana. Si tratta di Laura Casagrande, un'amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata dalla quindicenne. L'accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Avrebbe fornito versioni contraddittorie sulle fasi precedenti alla scomparsa della ragazza.

La donna è stata ascoltata a piazzale Clodio dagli inquirenti, accompagnata dal suo avvocato. "E' una notizia importante, sono contentissimo, anche del fatto che la Procura sta indagando nel riserbo che vuol dire che lo sta facendo con piena serietà" commenta Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. "C'è la massima fiducia nel lavoro dei magistrati" sottolinea la legale della famiglia, Laura Sgrò.

