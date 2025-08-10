ATTI INDECENTI Caso Giacomo Simoncini: UDS denuncia silenzio “pressoché assordante” in questi anni sulla vicenda Dopo la condanna definitiva dell'ex Reggente per atti indecenti l'Unione Donne Sammarinesi sollecita una crescita culturale nel Paese. RETE prende spunto da quanto accaduto per chiedere una revisione normativa

Dall'Unione Donne Sammarinesi l'auspicio che tutti si adoperino “affinché tali fatti incresciosi non accadano più”; sottolineando come sia necessario creare nel Paese consapevolezza dei “limiti del rispetto reciproco”, senza derubricare certi episodi a “ragazzata”. Feedback atteso, quello dell'UDS, dopo la condanna in via definitiva di Giacomo Simoncini per atti indecenti – mentre svolgeva la funzione di Capo di Stato - verso una dipendente della Segreteria Istituzionale. “Il nostro impegno non è accanimento contro una singola persona”, si rimarca in una nota; ribadita piuttosto l'importanza di una crescita - oltre che legislativa - soprattutto culturale, a tutela delle “vittime di violenza di genere”. Quanto al caso specifico UDS cita la sentenza d'appello; che ha fra le altre cose affermato come il fatto “abbia compromesso l’immagine dello Stato, non tanto e non solo dal punto di vista mediatico, ma ben più a fondo nel sentimento della popolazione”. Ora si attende il Sindacato della Reggenza, promosso proprio dall'Unione Donne: “dev'essere rispettata la parte lesa”, - sottolineano - evitando la “vittimizzazione secondaria”. Forte l'appello a non minimizzare. “A parte rari casi e singole voci – si legge nel comunicato -, in questi anni il silenzio della politica e della società civile è stato pressoché assordante”.

Sulla scia della conclusione della vicenda giudiziaria dell'ex Consigliere Simoncini, riflessioni anche da parte di RETE; specie da un punto di vista normativo. Si ricorda infatti come il Movimento avesse “fortemente voluto” l'introduzione del reato di molestie sessuali, ritenuto “un grandissimo avanzamento di civiltà giuridica”. Ora però occorre “chiudere il cerchio”, continua la nota; eliminando la fattispecie della “riprensione”, equiparata ad una “semplice tirata d'orecchi”. Istituto giudicato odioso, paternalistico ed inutile. Richiami allora al “rispetto della persona” - e alla “tutela dei più vulnerabili” - nel sollecitare su questa istanza un'aggregazione di tutte le persone che si riconoscono in tali valori, “indipendentemente dagli schieramenti”. “A costoro – conclude il comunicato – lanciamo un appello a modificare in Aula quanto prima questa stortura”.

