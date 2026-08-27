Caso Meta, ASDICO: “I dati personali hanno un valore, serve consapevolezza”

ASDICO – Associazione dei Consumatori della Cdls – interviene sulla vicenda Meta, che ieri ha accettato di pagare fino oltre 17 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli Stati americani, che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Per Asdico, il caso evidenzia come i servizi digitali “gratuiti” comportino spesso uno scambio economico basato su dati, contenuti, attenzione e comportamenti degli utenti. Dati che, se aggregati, consentono di costruire profili dettagliati delle persone. La tutela dei dati non è quindi solo una questione di privacy, ma riguarda anche diritti dei consumatori, informazione, pubblicità e democrazia. Chiede così maggiore trasparenza e consapevolezza digitale, affinché gli utenti sappiano quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e possano esercitare un controllo effettivo sulle proprie scelte.







