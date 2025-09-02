VIOLENZA SU MINORI Caso pedofilo, Authority Pari Opportunità: "La reciprocità tra Italia e San Marino non è un dettaglio" "La mancanza di un effettivo ed immediato riconoscimento reciproco delle misure di tutela è una lacuna da colmare con urgenza". Intanto i genitori invitano alla manifestazione del 4 settembre rincarando le critiche alle istituzioni

“Colmare le lacune per garantire la tutela dei più fragili”, lo chiede l’Authority per le Pari Opportunità, facendo riferimento al caso del sammarinese condannato in via definitiva in Italia per abusi su bambini che, nel frattempo, ha potuto lavorare anche a contatto con minori. Vicenda che ha scosso la Repubblica, provocando un'ondata di indignazione ed innescando un vivace dibattito, anche politico, su mancanze, responsabilità ed eventuali falle di sistema.

Tanti gli attacchi e le prese di posizione pubbliche, fino alla costituzione del Direttivo del Gruppo Genitori Sammarinesi, che al grido “tuteliamo i nostri figli”, ha indetto il 4 settembre una manifestazione in Piazza della Libertà dalle 17 fino al tramonto. Giudica inesatte, fumose e insoddisfacenti le risposte pervenute dalle istituzioni: “è francamente inverosimile – scrive - che non sia mai giunta agli organi competenti la notizia di un reato così grave e di un processo svoltosi per ben quattro anni in 3 gradi di giudizio. Ritiene urgente rompere il silenzio, individuare connivenze ed omertà, intervenendo con provvedimenti adeguati per punire i responsabili che, con dolo o con superficialità, hanno consentito ad un pedofilo – scrive - di stare vicino ai loro bambini. Alla manifestazione di giovedì aderisce la Csu, per squarciare il velo di omertà sulla vicenda: sul tavolo – scrive – restano i dubbi che qualcuno sapesse.

L’Authority per le Pari Opportunità evidenzia come questo episodio metta in luce una criticità di interesse generale: la mancanza di un effettivo ed immediato riconoscimento reciproco delle misure di tutela tra Italia e San Marino e della loro tempestiva comunicazione. Un decreto di allontanamento o un provvedimento restrittivo adottato in un Paese – evidenzia - non ha automaticamente validità nell’altro. Questa lacuna rende meno sicura la protezione di donne, bambini e persone vulnerabili, e va colmata con urgenza. Facendo notare come la reciprocità non sia un dettaglio, ma una condizione essenziale per una comunità piccola come la nostra. Da qui l'invito a trasformare l’indignazione in un’occasione di impegno istituzionale e di cooperazione concreta.

