AUDIZIONE Caso Pierfelici: Il Dg di Rtv Carlo Romeo ascoltato dalla Consulta per l'Informazione

Oggi l'audizione del Direttore Generale di San Marino Rtv Carlo Romeo di fronte alla Consulta per l'Informazione, per relazionare in merito alla vicenda della querela presentata contro l'ex Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici a proposito di dichiarazioni da lei fatte nel corso di una seduta della Commissione consiliare Affari di Giustizia del 2017. Sull'audizione il Direttore Romeo non intende al momento rilasciare dichiarazioni.



