Caso Simoncini e referendum Ue di fronte al Collegio Garante

Agenda fitta domani per il Collegio Garante. Il primo appuntamento in tarda mattinata, alle 11.30, con udienza pubblica per l'ammissibilità del Referendum Propositivo in tema di Accordo di Associazione con l'Unione Europea. “Il quesito – afferma il legale rappresentante del comitato promotore Erik Casali - chiede che la popolazione possa esprimersi tramite referendum prima dell'entrata in vigore e la ratifica dell'Accordo di Associazione”. La risposta dei Garanti dovrà arrivare al massimo entro 20 giorni.

Nel primo pomeriggio, alle 14, è prevista invece l'udienza pubblica per il sindacato della Reggenza, promosso dall'Unione Donne Sammarinesi, nei confronti dell'ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini. Il procedimento era stato avviato da Uds alla conclusione del semestre reggenziale, nell'aprile del 2022 ma il Collegio Garante l'aveva sospeso in attesa della definizione del caso nel parallelo procedimento penale che è arrivata, di fatto, nello scorso mese di agosto, con l'inammissibilità del ricorso in terza istanza presentato da Simoncini e la conseguente conferma della condanna, in primo grado e in appello, per atti indecenti, incluso il risarcimento del danno alla vittima – una dipendente della Segreteria Istituzionale – e alle altre parti civili costituite e cioè l'Authority Pari Opportunità e l'Eccellentissima Camera.







