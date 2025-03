Caso Siri: nel processo mutui parlano le difese di Astolfi e Serafini

In corso il processo legato ai mutui chirografari, concessi nel 2019 all'ex senatore Siri, senza garanzie e con tassi 'anomali', dalla Banca Agricola Commerciale, al politico e ad una società - la TF Holding – a lui collegata. Siri è stato recentemente archiviato, in un processo parallelo a Milano, dall'accusa di finanziamento illecito ai partiti e non è imputato a San Marino. In questo momento stanno esponendo le conclusioni le difese e probabilmente a breve arriverà la sentenza di primo grado. Sotto accusa sono l'ex vice-direttore della Bac Tiberio Serafini, per amministrazione infedele e ostacolo alla vigilanza e l'allora responsabile corporate Identity della Banca Flavia Astolfi, per ostacolo alla vigilanza.

Hanno aperto l'udienza gli avvocati Gloria Giardi e Gianluca Giordani che chiedono per la Astolfi una "assoluzione con formula piena" perchè, a loro avviso, "il fatto non sussiste" e alle parti civili, Bac e Banca Centrale, "il risarcimento dei danni".

"La nostra cliente non aveva nè poteri deliberativi, nè le capacità informatiche per modificare una pratica - precisa la difesa della Astolfi, che sostiene come quella della cliente sia stata "una condotta passiva". Il Procuratore del Fisco Roberto Cesarini aveva già ritenuto sopraggiunta la prescrizione per tutti capi di imputazione a carico di Serafini e Astolfi.