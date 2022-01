Caso Targhe: dal 1° febbraio vicenda risolta per le aziende sammarinesi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la normativa che recepisce l’articolato confronto tra Italia e San Marino, sulla questione “targhe”, e risolve il problema. Dal primo febbraio infatti - informa la Segreteria Agli Esteri - entra in vigore l’art. 2, comma 6, all'interno degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che prevede l'esclusione per le targhe sammarinesi. Se le disposizioni del Codice della Strada italiano in base alle quali è prevista una sanzione al conducente di veicolo recante targa straniera, se tale conducente risiede in Italia da oltre sessanta giorni, “non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.”