Caso targhe, il vice presidente della commissione trasporti spiega le finalità dell'emendamento su San Marino

il servizio di Francesca Biliotti

Il vice presidente della commissione Trasporti alla Camera spiega le finalità dell'emendamento presentato al codice della strada, per risolvere il caso targhe che interessa San Marino. La maggioranza si è resa conto dei disagi causati dal decreto sicurezza, soprattutto al comparto economico: aziende di San Marino, ma anche di Svizzera e Monaco, non possono far guidare i propri mezzi a personale frontaliero, pena multa e confisca. Un decreto papabile potrebbe essere proprio il sicurezza bis, conferma De Lorenzis, provvedimento in discussione in commissione Affari Costituzionali.





Nel video l'intervista a Diego De Lorenzis, vice presidente commissione trasporti alla Camera (Movimento 5 Stelle)