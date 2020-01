"Caso Targhe": presentato emendamento al "Milleproroghe". Speranze per i frontalieri

Novità incoraggianti, dalla Liguria, sulla questione targhe; un problema che riguarda – come è noto – anche migliaia di lavoratori italiani che ogni giorno si recano nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Vaticano, e ovviamente a San Marino. Il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè ha infatti presentato, ieri, un emendamento al decreto “Milleproroghe”, che prevede la possibilità di condurre mezzi con targa estera – inclusi Paesi extra UE come il Titano – per uso lavorativo. A darne notizia è stato il Segretario dell'associazione Frontalieri Autonomi Intemeli, che hanno contribuito alla stesura dell'emendamento. Quest'ultimo potrebbe essere discusso già questa settimana in Commissione, dove vi sarebbe una disponibilità bipartisan ad accettarlo, fanno sapere i frontalieri del ponente ligure. Si spera dunque nell'ok del Governo. Il “Milleproroghe” dovrebbe essere convertito in legge entro la fine del mese prossimo.