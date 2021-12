CAMERA DEI DEPUTATI Caso targhe risolto, il presidente Battelli: "Mi dispiace per i tempi lunghi" Dopo anni di lavoro diplomatico, trovata la normativa che ripristina lo status quo antecedente ai decreti sicurezza

Il caso targhe si è definitivamente concluso, abbiamo sentito il presidente della XIV Commissione alla Camera, che annuncia “entro l'anno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”. Anni di penalizzazioni e problemi, soprattutto per le imprese sammarinesi, che non potevano far condurre i propri veicoli immatricolati in Repubblica a residenti in Italia, ma ora finalmente è stato ristabilito definitivamente lo status quo precedente al “decreto sicurezza”. Dopo un paziente lavoro diplomatico, condotto anche dall'Ambasciata di San Marino in Italia, è stata trovata la normativa adatta, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea”, definitivamente passata prima alla Commissione guidata da Battelli, poi in Aula, che ha così previsto una deroga per consentire alle imprese sammarinesi di tornare a lavorare con più serenità.

Nel video l'intervista a Sergio Battelli, presidente Commissione politiche dell'Unione Europea





