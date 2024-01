TRIBUNALE Caso Titoli: oggi saranno sentiti ex Segretari di Stato come testimoni Slittata a febbraio la deposizione del noto economista italiano Carlo Cottarelli

Caso Titoli: oggi saranno sentiti ex Segretari di Stato come testimoni.

Nuova udienza oggi in tribunale per il "Caso Titoli". Prevista infatti per la mattinata di oggi la presenza di ex Segretari di Stato tra i testimoni: saranno sentiti Simone Celli, Nicola Renzi e Andrea Zafferani. Slittata a febbraio la deposizione del noto economista italiano Carlo Cottarelli, che con tutta probabilità verrà rilasciata da remoto. Dopo alcune difficoltà, sarebbe stata accertata, attraverso i canali interpol la località di residenza dell'ex Presidente di Banca Centrale Wafik Grais, così da potergli notificare la convocazione come teste.

Ieri erano stati ascoltati Morganti, Santi, Zanotti e Valentini.

