Caso Titoli, sentenza d'appello: pene ridotte ma confermate maxi provvisionali e confische

Svolta giudiziaria per il "Processo 500", noto a San Marino come "Caso Titoli": è arrivata la sentenza d’appello. Il giudice di seconda istanza ha riformato parzialmente il verdetto di primo grado. L'effetto della prescrizione riduce le pene detentive dei principali imputati, ma restano confermate le maxi provvisionali e le confische. Nel dettaglio, la pena per l’ex direttore di Banca Centrale, Lorenzo Savorelli, scende a 3 anni di prigionia. 3 anni anche per il finanziere Francesco Confuorti. Pene rideterminate a 2 anni e 6 mesi per gli ex ispettori Filippo Siotto e Mirella Sommella, a 3 anni e 8 mesi a Ugo Granata, e a 3 anni per l'ex direttore di Banca Cis Daniele Guidi.

Nessuno sconto, invece, per l’ex direttore di BCSM, Roberto Moretti: per lui confermati i 4 anni di prigionia. Esce invece definitivamente dal processo Raffaele Mazzeo, assolto perché – si legge nel dispositivo – "non ne consta abbastanza la colpevolezza dolosa". Sul fronte patrimoniale, confermate le provvisionali da 2 milioni di euro ciascuna in favore dello Stato e la confisca dei beni sequestrati riconducibili alla galassia Confuorti, tra cui Advantage Financial e Ponte Vecchio SA.

Si chiude così, almeno in secondo grado, uno dei processi più rilevanti della storia recente della Repubblica, destinato a lasciare un segno profondo sul piano politico, finanziario e giudiziario.













