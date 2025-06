GIUDIZIARIA Caso Varano, Ghiotti e Simoni: “Va riscritta la storia, importante l'assoluzione nel merito" Dopo 16 anni, chiusa l’inchiesta: l’ex presidente e l’ex direttore della Cassa di Risparmio commentano con amarezza. “Un pensiero a chi non c’è più”.

Resta l'amarezza, dopo 16 anni di calvario giudiziario, per Gilberto Ghiotti, ex Presidente della Cassa di Risparmio, che all'avvio dell'indagine Varano fu anche posto in custodia cautelare in carcere.

“Ora vanno riscritte la storia e le responsabilità vere – afferma Ghiotti –. L'operazione 'Cassa di Risparmio-Delta' era un progetto per la ricchezza del Paese che oggi, se si fosse realizzato, non avrebbe necessità di indebitarsi sui mercati internazionali. Occorre andare a vedere, negli atti ufficiali, cosa hanno fatto negli anni successivi i Governi e i presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio SUMS e accertare se è stato fatto nel reale interesse del Paese”.

Anche Luca Simoni, che era direttore della Cassa di Risparmio nel 2009 – ruolo che ricopre anche oggi – subì la custodia cautelare in carcere:

“La cosa importante è che l'archiviazione è nel merito e non per intervenuta prescrizione – commenta –. Il GIP è entrato quindi nel merito delle condotte contestate, facendo sue le considerazioni del PM secondo cui ‘risulterebbe non corretto ascrivere agli indagati il reato di riciclaggio’”.

“Credo che un pensiero vada rivolto a tutti coloro che hanno sofferto per la tortura psicologica e mediatica provocata dall'inchiesta e che, purtroppo, ora non ci sono più – conclude Simoni –. Lo stesso vale per i nostri cari, che hanno sofferto con noi e che ora non sono più qui a riempirsi il cuore di soddisfazione”.

