GIUDIZIARIA Caso Varano, Gilberto Ghiotti: "Ora vanno riscritte la storia e le responsabilità vere" Il commento dell'ex Presidente della Cassa di Risparmio dopo l'archiviazione

Per Gilberto Ghiotti, ex Presidente della Cassa di Risparmio che all'avvio dell'indagine Varano venne posto anche in custodia cautelare in carcere, “ora vanno riscritte la storia e le responsabilità vere. L'operazione 'Cassa di Risparmio-Delta' – dichiara – era un progetto per la ricchezza del Paese che oggi, se si fosse realizzato, non avrebbe necessità di indebitarsi sui mercati internazionali. Occorre andare a vedere, negli atti ufficiali, cosa hanno fatto negli anni successivi i Governi e i presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio Sums e accertare se è stato fatto nel reale interesse del paese”.

