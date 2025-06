GIUDIZIARIA Caso Varano, Luca Simoni: "È importante che l'archiviazione sia nel merito e non per prescrizione" Il commento del Direttore della Cassa di Risparmio: "Credo che un pensiero vada rivolto a tutti coloro che hanno sofferto per la tortura psicologica e mediatica provocata dall'inchiesta e che, purtroppo, ora non ci sono più"

Dopo l'archiviazione a Forlì del caso "Varano" per "l’insussistenza di elementi sufficienti per promuovere l’azione penale" il commento di Luca Simoni, direttore della Cassa di Risparmio, sia all'epoca dei fatti, sia attualmente.

"La cosa importante è che l'archiviazione è nel merito e non per intervenuta prescrizione. Il reato contestato (riciclaggio) non era ancora prescritto. Il GIP è entrato quindi nel merito delle condotte contestate, facendo sue le considerazioni del PM secondo cui risulterebbe non corretto ascrivere agli indagati il reato di riciclaggio. Credo che un pensiero vada rivolto a tutti coloro che hanno sofferto per la tortura psicologica e mediatica provocata dall'inchiesta e che, purtroppo, ora non ci sono più e non possono godere di questa riabilitazione. Lo stesso vale per i nostri cari, che hanno sofferto con noi e che ora non sono più qui a riempirsi il cuore di soddisfazione".

