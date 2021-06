CENTENARIO Cassa Rurale di Faetano: presentato il calendario delle celebrazioni, "una storia di impegno e solidarietà" Otto eventi organizzati da Ente Cassa e Banca di San Marino, con il supporto delle Segreterie di Stato alle Finanze e alla Cultura

1920-2020, un secolo di storia che rivive in otto eventi, spalmati nei prossimi sei mesi. Al centro le tappe di un percorso nato dal basso, come piccola cooperativa di credito, per poi farsi asse portante dell'economia del Paese. A colpire è la spiccata inclinazione culturale che connota le celebrazioni per il Centenario della Cassa Rurale di Faetano: si va dagli approfondimenti storici e rievocativi nella lettura scenica di Fabrizio Raggi, prevista a inizio agosto, tratta da verbali e documenti d'archivio; a momenti di alto confronto sul sistema economico-finanziario sammarinese come il convegno che si terrà il 26 novembre.

Ampio spazio dedicato, poi, alla tradizione con il dialetto che avrà un posto d'onore: nella commedia in tre atti “La canonica ad Faitèn”, scritta per l'occasione da Stefano Palmucci e in scena a settembre; e la presentazione del primo Dizionario del Dialetto sammarinese, in programma il 28 ottobre. Evento conclusivo il 20 dicembre con il libro “Un secolo, una banca”, a cura della nota archivista Gilda Nicolai, sulla storia dell'istituto di credito. E' solo un assaggio della serie di iniziative che animeranno questa seconda parte di 2021.

Filo conduttore, la riscoperta delle radici che in 100 anni di storia, tra alti e bassi, si è sempre tradotta in supporto economico a beneficio della comunità. Impegno e solidarietà per dare nuovo slancio alla banca stessa. E sullo sfondo un bilancio che già preannuncia segnali di ripresa. Fermo sostegno dalle Segretarie Finanze e Cultura: da Marco Gatti e Andrea Belluzzi messo l'accento sulla qualità del programma proposto che rende merito “alla missione di due istituzioni che hanno da sempre accompagnato e investito – si è detto - sullo sviluppo del Paese”.

Nel video le intervista a Giuseppe Guidi, Presidente Ente Cassa di Faetano; Francesca Mularoni, Presidente Banca di San Marino e Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze

