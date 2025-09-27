Castello in festa, a Serravalle tre giorni tra cultura, musica e e intrattenimento

Da Dante Alighieri a "I colori dell'arte" fino al "Costipanzo show" parte la festa di Serravalle con tre giorni cultura, divertimento e tanto buon cibo. Al parco Dante Alighieri è stato inaugurato il leggio con la riproduzione della Divina Commedia Gradenighiana donata alla Giunta in occasione della intitolazione del Parco al Sommo poeta. Con “Dante ai giorni nostri” la piazza ha accolto lo spettacolo di Mauro Granaroli ed Ettore Pazzini.

La professoressa Meris Monti ha poi letto e spiegato i versi della Divina Commedia nell'ambito della degustazione ngusto”. Le iniziative dedicate al padre della lingua italiana rientrano nel progetto "Divina Commedia Dante Bertoldi Serravalle" che vuole approfondire il legame tra Dante e il sammarinese Giovanni Bertoldi, che nel 1416 curò la traduzione in latino della Commedia.

A fine serata “Oltre il silenzio – quando la musica diventa una voce di cura” con l'esibizione di 5 band composte da volontari e personale ospedaliero.

Tanta musica con gli After dark, i Blue nebula, gli Emt, Itaca e Simon Mattia, ma anche un'occasione per parlare di volontariato, salute e prevenzione.

Oggi sabato 27 settembre tanti giochi per grandi e piccini e una tappa del tour “I colori dell'arte”, uno spettacolo che unisce musica, arte e tradizioni popolari con gruppi provenienti da Bulgaria, Estonia, Lituania, Ucraina e Ungheria.

Domani domenica 28 settembre l'esibizione "Fast and Caratelle" e grand finale con il “Costipanzo show”, la parodia della trasmissione di Maurizio Costanzo.







