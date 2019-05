Casting ad Aquafan per i giovanissimi della provincia di Rimini

I nuovi volti della campagna pubblicitaria di Aquafan saranno scelti il 15 maggio attraverso un vero e proprio casting!

Per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni d’età un solo requisito fondamentale: essere residenti nella provincia di Rimini, pena l’esclusione dalla selezione. Il casting è in programma mercoledì 15 maggio, dalle ore 14:00 alle 18:30, all’Oltremare Theatre, sulla collina di Riccione. Una giuria di esperti selezionerà i ragazzi per gli spot che saranno girati nella settimana tra il 20 e il 24 maggio, in varie località del Riminese. Sul piano pratico per partecipare al provino basta consultare il sito di Aquafan e cliccare sulla pagina del casting, scaricare il modulo, compilarlo e recarsi con tutta la documentazione ai cancelli di Oltremare Theatre, mercoledì 15 maggio alle 14:00.

I ragazzi selezionati saranno protagonisti sia della campagna video istituzionale di Aquafan sia della nuova campagna abbonamenti. Oltre a comparire come volti ufficiali di Aquafan 2019, ai selezionati verrà anche regalato l’abbonamento per tutta la stagione.