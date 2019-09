Catasto: incidente informatico e mancati backup 'oscurano' parte del sito; in via di risoluzione

il sito oscurato

Da alcuni giorni non è possibile visualizzare le partite catastali online o effettuare nuove visure catastali del territorio, con inevitabili ripercussioni per gli addetti ai lavori, soprattutto Geometri. Per questo ieri l'Ufficio del Catasto ha inviato una circolare agli ordini professionali per segnalare i problemi al server che risalgono al 4 settembre. Un incidente informatico, aggravato dai mancati backup, anomalia che i tecnici stanno risolvendo, tanto che già in queste ore è stata ripristinata parte del sito del Territorio. Dalla Pa fanno sapere che si tornerà alla normalità nel giro di giorni, se non ore. Smentendo anche i problemi di perdita dati che circolavano tra i professionisti sammarinesi; impossibilitati ad accedere on line al piano regolatore generale, e a risalire all'identificazione del foglio mappale di corrispondenza delle particelle del territorio, Così come ricevere le pratiche di aggiornamento catastale, come "allibramenti" o frazionamenti. Documenti comunque disponibili e sensibili, tanto da essere presto reinseriti sul sito, dopo un accurato controllo. Sarà lo stesso Catasto, una volta tornato a regime, a comunicarlo a tutti.