Cattolica riceve la sue 25esima Bandiera Blu Il Sindaco Gennari: "Vessillo di tutti i nostri concittadini"

La Regina dell’Adriatico celebra le “nozze d’argento” con Bandiera Blu nell'anno in cui soffia su 750 candeline. Un riconoscimento che si rinnova da 25 anni, e che premia non solo il suo mare, ma l'attenzione all'ambiente anche su temi come raccolta differenziata, mobilità, acque reflue. In pochi anni – racconta l'assessore all'ambiente - è diminuita la produzione di rifiuto indifferenziato dell’8% ed è stato raggiunto l’82% di raccolta differenziata. “Una bandiera – ha ricordato il sindaco di Cattolica – che è di tutti i nostri concittadini, delle nostre attività, gli stabilimenti, quanti a vario titolo operano affinché vengano rispettati i parametri stringenti necessari all’ottenimento di questo vessillo”. Il presidente della Fondazione per l'Educazione Ambientale, Claudio Mazza, si sofferma sul significato di bandiera blu, “un percorso impostato sul miglioramento continuo. Quello che – spiega – chiediamo ogni anno. La nostra è una politica di piccoli passi”.

Nel servizio le interviste al Sindaco di Cattolica Mariano Gennari e al Presidente della FEE Italia Claudio Mazza

