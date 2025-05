“Catturare la verità”: San Marino contro la disinformazione

“Catturare la Verità”, quali strumenti nella lotta alle fake news nell'era digitale. Un momento di approfondimento fortemente voluto, insieme a Consulta e Autorità Garante, dalla Segreteria con delega all'Informazione. Rappresentata dal Direttore di Dipartimento, Filippo Francini che estende alla platea il messaggio dei Capitani Reggenti. “Direi che l'attenzione su questa problematica, è altissima – dice Francini -. Tant'è che proprio l'Eccellentissima Reggenza ha deciso di assegnare il proprio Patrocinio a questa importante iniziativa. Le fake-news, aggravate anche dalle deep-fake, hanno un ruolo veramente importante nella divulgazione dell'informazione e, soprattutto, sottolineando il ruolo dei giornalisti in questo contesto veramente complicato. Ci teniamo a sottolineare come in un'antica terra della libertà, la libertà dell'informazione sia uno dei capisaldi”.

Più soggetti insieme, dalle istituzioni agli operatori, nei rispettivi ruoli, in prima linea contro un “nemico comune”. “Partiamo dal presupposto che le fake news sono un nemico potente, strisciante, che usa armi non convenzionali – dice Roberto Chiesa, Presidente della Consulta per l'Informazione - rispetto al quale la notizia, secondo me molto bella, è che tutte le forze in campo, a cominciare dalla Suprema Magistratura, che ha dato il suo Alto Patrocinio, arrivando ai giornalisti, passando per la Segreteria di Stato all'informazione e per l'Autorità Garante, sono tutte insieme sulla stessa riva del fiume a sparare al nemico e, quindi, a combattere una battaglia, questa sì, giusta”.

L'appello anche all'opinione pubblica, perché acquisisca piena consapevolezza della pervasività e dei pericoli legati alla disinformazione. “Non basta l'impegno, pur importante, delle istituzioni preposte – dice Francesco Bongarrà, Presidente dell'Autorità Garante per l'Informazione -; non basta l'attenzione dei giornalisti, che devono controllare. In un momento in cui tutto pare fuori controllo, è fondamentale che ciascuno sia consapevole e si affidi anche a una cosa, che sembra essere passata di moda, ma è molto importante: il buonsenso. Tutti possiamo fare qualcosa realmente per proteggerci da quello che è una minaccia vera, come dicono i Capitani Reggenti. E' una minaccia alla nostra democrazia”.

Tema centrale per gli operatori dell'informazione, nel compito primario di essere al servizio del cittadino, nella responsabilità di formare l'opinione pubblica e di dovervi così rispondere: “Da domani – dice il Silvestro Ramunno, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna - entra in vigore il nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti. E' scritto proprio così, con tutte e due le declinazioni di genere. E' uno strumento che consente ai giornalisti di lavorare meglio, ma soprattutto ai cittadini di valutare il lavoro dei giornalisti, se è fatto bene o se è fatto male. Perché anche noi abbiamo bisogno di controllo e tutto questo ci renderà sempre più responsabili nei confronti dell'opinione pubblica”.

Nel video, le interviste a Loris Francini, Direttore di Dipartimento – Segreteria con delega all'Informazione; a Roberto Chiesa, Presidente della Consulta per l'Informazione; a Francesco Bongarrà, Presidente dell'Autorità Garante per l'Informazione e a Silvestro Ramunno, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna