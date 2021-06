Cava degli Umbri: musica, ballo e divertimento al Veglione studentesco

Ieri sera l'atteso veglione organizzato dall'Associazione Studentesca Sammarinese, proseguito fino a notte inoltrata. Ottima l'affluenza di giovani alla Cava degli Umbri, con il parcheggio 7 interamente dedicato all'evento. Tanta musica e divertimento, dopo un periodo difficile, a causa della pandemia. Allo “School Ending Party” – per il quale era stato fissato un tetto massimo di 1.200 presenze – hanno partecipato solo persone vaccinate, con tampone negativo, o certificato attestante un'adeguata presenza di anticorpi.

Adottato, infatti, il protocollo ISS che verrà usato anche in altre occasioni. L'organizzazione – attenta e puntuale - ha permesso uno svolgimento in piena sicurezza dell'evento. Gli unici problemi – nel corso della notte fra sabato e domenica - si sarebbero verificati al di fuori della Cava degli Umbri. Vi sarebbero stati infatti un paio di interventi del 118, per prestare assistenza a ragazzi che avrebbero esagerato con l'alcool.