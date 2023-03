Cavallara: perché Fileni bonifica oggi se ha assicurato che l'amianto è già stato rimosso?

Il Comitato per la Valmarecchia, dopo le rassicurazioni diffuse sui quotidiani da Fileni sulla mancata presenza di amianto nel sito sul quale dovrà sorgere lo stabilimento, si chiede come mai da questa mattina siano partiti lavori di bonifica affidati alla ditta Fratelli Giorgi, specializzati nello smaltimento proprio dell'amianto. La domanda che continuiamo a porci è, - scrivono - se l’amianto era presente anche all’interno degli edifici già abbattuti. A fronte di quanto sta emergendo riteniamo fuori luogo il pesante silenzio istituzionale da parte dell’Unione comuni Valmarecchia.

Il Comitato annuncia di aver scritto anche al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e alla presidente dell'assemblea legislativa, Emma Petitti, per chiedere con urgenza un incontro in merito al progetto. La lettera è spinta delle quasi 75mila firme raccolte in calce alla petizione pubblicata a metà febbraio sulla piattaforma change.org.