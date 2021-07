CDA Rai approva cessione frequenze a RTV, Dg Romeo: “Notizia attesa da 30 anni, ora l'accordo fra i due Governi”

CDA Rai approva cessione frequenze a RTV, Dg Romeo: “Notizia attesa da 30 anni, ora l'accordo fra i due Governi”.

Il Cda Rai, riunito oggi, approva all'unanimità la proposta di cessione di frequenze alla Radiotelevisione di Stato di San Marino per la ritrasmissione del segnale su tutta la penisola italiana, sul digitale terrestre. “Una notizia che Rtv aspettava da 30 anni – commenta il dg Carlo Romeo –, quando fu proprio Sergio Zavoli a sollecitare per l'emittente di Stato una copertura dall'ampio respiro. Ora attendiamo il previsto accordo fra i due Governi, per renderla operativa”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: