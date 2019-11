Cda Rtv, approvati all'unanimità Codice Etico aziendale e preconsuntivo 2019

Lunga riunione del Cda della San Marino Rtv, durante la quale è stato approvato il Codice Etico aziendale, su cui si lavorava da quasi due anni. Il Codice Etico, una volta comunicato formalmente alle due consociate Rai ed Eras, sarà pubblicato come tutta la documentazione aziendale nel sito di Rtv. Al centro della riunione anche i rapporti con Rai Pubblicità e l'approvazione del bilancio previsionale 2019. "Un obiettivo aziendalmente molto importante come il Codice etico entra finalmente in vigore a tutti gli effetti" ha commentato il Dg Carlo Romeo, ringraziando la Presidente Lorella Stefanelli e tutti i consiglieri per l'approvazione all'unanimità da parte del Cda. Anche le condizioni e le ulteriori criticità dei locali del Kursaal occupati dalla Rtv sono stati oggetto di lunga e approfondita discussione da parte del Consiglio che ha deliberato, raccomandando alla Direzione Generale di istruire, insieme a tutte le autorità competenti, un report di aggiornamento sullo stato dell'immobile.