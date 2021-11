Cda Rtv, Dg Romeo: “Il 2021 chiuderà in attivo”

Si è tenuto in mattinata il Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV, il primo dopo il completamento del passaggio alle trasmissioni su tutta la penisola italiana sul canale 831, con lo spegnimento del canale 51. Attenzione puntata sull'esame del bilancio previsionale 2021, con il direttore generale Carlo Romeo che anticipa: “Chiuderemo il 2021 in attivo, ottimo segnale e ottima risposta dell'azienda, tenendo conto che abbiamo di fatto quasi raddoppiato, con l'84% in più, nel risultato rispetto allo scorso anno per il nostro commerciale. In più, lo abbiamo visto dal gala, il nostro palinsesto, i nostri programmi sono assolutamente adeguati al canale nazionale”.

Nel video l'intervista al dg Carlo Romeo