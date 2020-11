Cda RTV: ecco i nuovi volti

Ieri si è riunito il nuovo Cda della San Marino Rtv, in cui è stato nominato Presidente, all'unanimità, Pietro Giacomini. Ecco chi sono i nuovi membri.



Pietro Giacomini, nato a Serravalle (R.S.M.) il 14 ottobre 1944. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano. "Direttore degli Affari Economici e Sociali", quindi dall'ottobre 2001 fino al suo collocamento in pensione ricopre l'incarico di "Direttore Generale del Dipartimento Affari Esteri". È stato Rappresentante Permanente, Capo della Missione della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite a New York. Fin dalla sua istituzione, avvenuta nel 1992, è stato Presidente del Comitato di Cooperazione CE-San Marino nel semestre riservato alla presidenza sammarinese. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino. Ha coordinato l’azione dei vari Uffici ed Enti sammarinesi che ha portato all’uscita della Repubblica dalle “procedure rafforzate” cui era stata assoggettata dal Comitato Europeo antiriciclaggio ”Moneyval”. Dal 2005 al 2015 è stato Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino. Dal luglio 2010 al luglio 2012 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Dal 2012 al 2017 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. ÈAmbasciatore non residente a presso la Repubblica Ceca e la Repubblica del Sudafrica. È Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta







Augusto Gasperoni, nato a Rimini il 14 maggio 1962, si è diplomato nel 1982 come perito elettromeccanico, ed è entrato a far parte dell’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici nel 1981. All’interno di AASS ha ricoperto vari ruoli fino a divenire tecnico responsabile del telecontrollo. Sempre per l’Azienda si è spesso occupato della gestione delle reti elettriche e del settore telecomunicazioni. Candidato alle ultime elezioni con il Movimento RETE, a dicembre del 2019 è entrato a far parte del Consiglio Direttivo del Movimento. Dal 1987 è sposato con Rita, con la quale ha avuto 3 figli.



Reves Salvatori: nato a San Marino il 24 febbraio 1963 Dipendente PA all’ispettorato di vigilanza - Allo scadere del precedente millennio, nel secolo scorso, consigliere della repubblica eletto nella lista del PCS (partito comunista sammarinese per la XXII (22 esima legislatura 1988/1993) ed eletto Capitano Reggente nel semestre 1 ottobre 1988 - 31 marzo 1989. All'epoca aveva 25 anni, il più giovane Capo di Stato della Repubblica.