Cda RTV, prossimo l'accordo con la Rai per la sperimentazione in 4K e 8K

Consiglio di Amministrazione della San Marino Rtv

Prima seduta dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della San Marino Rtv: “Prima seduta operativa per un Consiglio quasi completamente rinnovato" – ha detto il Presidente del CDA, Lorella Stefanelli – che, registrando un clima di collaborazione e condivisione, aggiunge: “davvero un'ottima partenza, nell'obiettivo comune di valorizzare e sostenere la Tv di Stato”.



Tanti i temi sul tavolo, dalla chiusura contabile a giugno 2019 all'esame delle convenzioni con l'Italia e con San Marino, alla luce anche della riduzione dei relativi finanziamenti per l'anno in corso, fino alla trattativa per il nuovo piano di assegnazione delle frequenze.



Struttura relativamente piccola e snella la San Marino RTV e, per questo, bacino ideale di sperimentazione. È infatti prossimo l'accordo fra Rai e Rtv per la cooperazione tecnica legata all'utilizzo delle nuove tecnologie 4K e 8K che farà di San Marino una eccellenza in ambito internazionale.







Nel video, le interviste al Presidente del Consiglio di Amministrazione di San Marino RTV, Lorella Stefanelli, al membro del CDA, Stefano Ciccotti e al Direttore Generale, Carlo Romeo