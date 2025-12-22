CdA San Marino Rtv. Riprevisione di bilancio 2025 e proiezione di budget 2026: “Confermato l’andamento positivo”

Nella giornata della conferenza stampa per tirare le fila del 2025, “un anno straordinario di concretezza e rilancio”, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di San Marino RTV.
La governance dell’Azienda è stata consolidata con il completamento del CdA, eseguito dall’Assemblea dei Soci: si aggiungono, così, ai membri sammarinesi già in carica - Pasquale Valentini (Presidente), Caterina Morganti, Nicola Selva - i consiglieri Stefano Balzola, Sabrina La Delia, Gianfranco Zinzilli, indicati dalla RAI.
Giovanni Caravetta è il presidente del Collegio Sindacale composto anche da Aldo Geri – entrambi di designazione RAI – insieme a Fabrizio Lonfernini, anch’egli già in carica.
All’esame la Convenzione tra la Eccellentissima Camera e la San Marino Rtv 2026/2028 con il conferimento dei poteri per la sottoscrizione al Presidente Valentini e l’Accordo Integrativo alla Convenzione per l’integrazione del contributo straordinario relativo all’esercizio 2025.
Dopodiché il focus sulla riprevisione di bilancio al 31 dicembre 2025 e il Budget 2026 che confermano il trend di crescita previsto nel piano industriale, con un utile per il 2025 di 101mila euro, in aumento rispetto al 2024, e con un’ulteriore proiezione di budget positiva per il 2026 a conferma del percorso di consolidamento dell’Azienda.