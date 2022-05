Cdls: "Altolà al ritorno dell'anonimato societario. Si fermi la legge"

Cdls sulle barricate: teme il ritorno ai tempi bui dell'anonimato societario “con l’alibi – scrive - della “privacy”. Da qui l'appello del Consiglio Confederale affinché l’iter della legge venga fermato. Pesanti critiche al testo, del resto, erano state già inviate alla Segreteria Industria, dopo la presentazione in prima lettura. Nell'occasione il sindacato aveva evidenziato una forte attenuazione di elementi di controllo e trasparenza. Nel mirino, in particolare, l’articolo che – secondo Cdls e Csdl - rischia di deresponsabilizzare i sindaci, vanificando così il loro ruolo ai fini della vigilanza e del controllo dell’operato degli amministratori, soprattutto in caso di possibili illeciti. Obiezioni a cui, però, non era seguito un confronto.

Oggi che il Pdl approda in Aula per il via libera definitivo, la Cdls si appella alla “sensibilità e al senso di responsabilità” del parlamento, annunciando anche una campagna social, dichiarando guerra alla reintroduzione di modalità che pensava definitivamente archiviate e che enormi danni hanno provocato – rimarca – ad economia e reputazione del nostro Paese. Chiede quindi di riportare il testo alla fase di confronto con tutte le forze sociali ed economiche, con il presupposto che la “semplificazione” è inutile senza un chiaro e condiviso progetto di sviluppo.